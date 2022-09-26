Özer Akpınar, Baro başkanlığına aday

Gelecek ay gerçekleştirilecek Çorum Barosu genel kurulu öncesinde Avukat Özer Akpınar da adaylığını açıkladı.

Çorum Barosu Başkan adayı Avukat Özer Akpınar, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, meslektaşlarına, gücünü mesleğinden alan, saygın, erişilebilir, etkin ‘yaşayan Baro’ hayalimizi ‘birlikte başaralım’ diye seslendi.

Akpınar, “Bizler, meslektaşlarımızın her geçen gün yok olan umutlarına umut olmak için bu onurlu görevlere talip olduk. Siz değerli meslektaşlarımızın destek ve katkılarıyla Ekim ayında umudu ekelim, umudu yeşertelim, ‘birlikte başaralım’ ifadelerini kullandı.

Avukat Özer Akpınar’ın listesinde şu isimler yer aldı:

“Yönetim Kurulu Adayları: Tuncay Tarı, Süheyla Keller, Özge Nur Koyuncu, Ömer Horasan, Manolya Kayış Duran, Filiz Özdemir Erdoğan, Aydın Civan, Dilek Defne Kılıç, Mustafa Balyaz ve Fatma Gülşah Çataroğlu.

Disiplin Kurulu Adayları: Canan Gök Ünal, Orhan Nugay, Burçin Solmaz Polat, Hüseyin Erdost ve Sevinç Demirtaş Şahin.

Denetleme Kurulu Adayları: Sultan Ceylan Bostancı, Birtan Küçükali, Aykut Turalıoğlu.

TBB Delege Adayları: Mahmut Bayatlı, Hasan Alparslan Bıyıkoğlu, Muhsin Kocasaraç.

Bilindiği gibi mevcut Baro Başkanı Avukat Turan Kalıpçı da, genel kurul için yönetim kurulu aday listesini Eylül ayında açıklamıştı.