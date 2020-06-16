Özgür Kılıç yeniden İMO Temsilcisi oldu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Çorum Temsilcisi oldu.

Yeniden göreve gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özgür Kılıç, “Çorum İnşaat Mühendisleri Odasında tekrar görev alıyor olmaktan gurur duyuyorum. Beni ve Yönetim Kurulumu onurlandırdıkları için Sayın Genel Başkanıma, Ankara Şube Başkanıma, Yönetim Kurulu üyelerine ve emeği geçen tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Kılıç başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Gürkan Akoğlu, Hakan Duman, Arif Can Akbal, Mehmet Karataş.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 17:12