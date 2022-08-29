Özgür Özel, ‘Tufan Köse şikayet etti’

EROL TAŞKAN

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, Sungurlu OSB’de temeli atılan barut fabrikasının hukuksuz olduğunu iddia etti.

Özel, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin itiraz dilekçesi verdiğini iddia ederken, Tufan Köse kendisinin öyle bir itirazının bulunmadığını, dilekçede kendisinin isminin olmadığını söyledi.

Özgür Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, barut fabrikasında çalışacak insanların gelecekte olası bir patlama yaşanırsa, enkaz altından cenazelerinin çıkacağı varsayımıyla konuyu ele alırken, Tufan Köse’nin iki kez itiraz ettiğini, ilk itirazının işleme alınmamasının üzerine de ikinci itirazını noter aracılığı ile gönderdiğini aktardı.

Özgür Özel, basın toplantısında şunları söyledi, “CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, 24 Haziran 2022 günü Çorum Valiliği ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne başvuruyor. İmar değişikliğini yapmadınız. Tarım dışı kullanım iznini almadınız. Bu alınmadan ve TEİAŞ’la protokol imzalanmadan bu imar değişikliği olamaz. Burada da bu fabrika yapılamaz. Temeli atılamaz. Bu eksiklikler giderilmeden olmaz diyor. Bu dilekçeyi veriyor, sonuna kadar haklı. Dilekçe itirazlarda yok. Tufan Köse şaşırıyor, bir soruyor ki kaydedilmiş ama işleme alınmamış. Neden? Aceleleri varmış, Cumhurbaşkanı temel atacak. Yav öyle şey mi olur deyip noterden ikinci başvuru; ikincisi 1 Temmuz.

Başvuru süreci Haziran’da doluyordu, ilana çıkmayınca ihtar çekiyor. Bunu nasıl işleme almazsınız. Bu sefer işleme alıyorlar. Ama cevabı 1 Temmuz’dan 11 Ağustos’a kadar bekletip, 11 Ağustos’ta diyorlar ki dediklerinizde haklısınız, doğru, imar değişikliği yapılmadı, çünkü tarım bakanlığından tarım dışı kullanım iznimiz gelmedi ve TEİAŞ’la hala protokolü imzalamadık, doğru. İtirazınız doğrultusunda önümüzdeki dönemde tamamlanmasına karar verilmiştir deyip, 13’ünde Sayın Varank’ın meşhur konuşmasıyla Cumhurbaşkanı’nın uzaktan katılımıyla temeli atıyorlar.

Bakın okyanustaki ada devletinde market açamazsınız böyle. Ben buraya market açacağım, orası market açma yeri değil, itiraz ediyorsun, haklısın diyor sonra yapacağız onu diyor. Önce gidiyor marketi açıyor. Sahra altı Afrika ülkelerinde bu şekilde kahvehane açamazsınız, kafeterya açamazsınız. Adamlar barut fabrikası açıyor, 2 bin 500 işçi çalışacak. O alan teknik olarak 10 kat büyük olmalı. Oraya 2 bin 500 kişiyi sıkıştıracaklar.

Sonra Varank sayılar veriyor; Şu kadar kişi çalışacak, şu kadar milyar kazanacak. Eyvallah fazlası olsun. Ama çıkıp ta yarın öbür gün onun başına geçip şu anda enkazdan şu kadar işçi çıkarttık, bu kadarı hayatını kaybetti, bu kadarı bilmem nerede tedavi oluyor demeyin. O yüzden biraz laf dinleyin, söz dinleyin, hukuk dinleyin. 2 bin 500 değil 25 bin kişiye istihdam yarat be adam. Ama kurala kanuna uygun yap. Adam 2 bin 500 kişinin hayatını ortaya koydu.”

KÖSE; BENİM ÖYLE BİR DİLEKÇEM YOK

Telefonla görüşünüzü sorduğumuz CHP Milletvekili Tufan Köse, Özgür Özel’in bahsettiği itiraz dilekçesinin kendisine ait olmadığını söyledi. Köse, “O itiraz dilekçesinde benim ismim yok” dedi.