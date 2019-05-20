‘Özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesi’

CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Ulusal Kurtuluş savaşımızı başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 19 Mayıs 1919’da atılan bu tarihi adım vatanı işgal edilmiş, savaşlarda yorgun düşmüş yoksul halkımızın kendi kaderini eline aldığı, ayağını bağlayan zincirleri kırdığı bir milattır” dedi.

Açıklamasına, “Ulu Önder Atatürk’ün yolumuzu aydınlatan bu tarihi başlangıcıyla özgürlüğe ve bağımsızlığa âşık olan halkımız boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu bağlamda 19 Mayıs halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesidir” diyerek devam eden Hasan Eray Tüfekci, “Bu duygu ve düşüncelerle başta bize bu güzel ülkeyi emanet eden, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 100. yılını kutladığımız, Büyük Atatürk’ün “Bütün ümidim sizlerdedir” dediği; özgür ve demokratik geleceğimizin mimarı gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde kaydetti.

(Haber Merkezi)