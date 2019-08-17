Özgürevler asfalt istiyor

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Ulukavak Mahallesi Özgürevler sakinleri, Pelit Camii civarındaki sokakların asfaltlanmasını istiyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetini dile getiren mahalle sakinleri, “Yazın tozdan, kışın ise çamurdan sokağa çıkamıyoruz” diye konuştular.

Özgürevler 15. Sokak sakinleri adına açıklamalarda bulunan Necip Özönal, araçların gelip geçtiği yoldan kalkan tozun evlerine dolduğunu söyledi.

Pelit Camii cemaati Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin gelip geçtiği sokaktaki bu durumun tüm vatandaşları olumsuz etkilediğine işaret eden Özönal, “Sokağa çıktığımızda rahat nefes alamıyor, evlerimizin pencerelerini dahi açamıyoruz” dedi.

Yaşadıkları mağduriyeti defalarca ilgililere bildirmelerine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Özönal, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, 08:46