Özgürevler'e yeni yol çalışması

Çorum Belediyesi, şehrin dört bir yanında alt ve üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye, şimdi de Özgürevler'de yeni yol açma çalışmalarını başlattı.

Özgürevler'de 7. sokakla 13. sokağı bağlayan 19. sokakta 70 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde yeni yol açma çalışması başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kazı ve dolgu çalışmalarının tamamlandığını ve asfalt sezonu başladığında yolun asfaltlanarak hizmete açılacağını kaydetti.

Başkan Aşgın, 2020 çalışma programı çerçevesinde şehrin diğer yerlerinde de ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol açma çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.



