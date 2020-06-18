Özgürlük mü, ahlâksızlık mı?

RECEP MEBET

Çorum’daki bazı park ve mesire alanlarında gözlenen ahlâka aykırı davranışlar, vatandaşları çileden çıkardı.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren bazı vatandaşlar, parklarda karşılaştıkları nahoş görüntülere tepki gösterdiler.

Halk arasında ‘Kentpark’ olarak bilinen Millet Bahçesi başta olmak üzere semt parklarında dahi karşılaşılan bu tür görüntülerin, Türk toplumunun inanç ve değer yargılarına aykırı olduğunu vurgulayan vatandaşlar, “Ahlâksızlık, özgürlük değildir” hatırlatmasında bulundular.

“Kamuya açık alanlarda yakınlaşan çiftlerin ortaya koydukları nahoş görüntüler, aynı mekanı tercih eden aileleri son derece üzüyor” diyen vatandaşlar, yasal tedbirler alınmadığı müddetçe ahlâki çözülmenin toplumsal çöküşe neden olacağına işaret ettiler.

Şikayetlere konu olan ahlaksız davranışların toplumsal bir dert haline geldiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Namus ve insanlık onuru için yaşayan Türk toplumunun, flört adı verilen Batı özentisi rezilliğe müsaade etmemesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştular.

Yetkilileri göreve davet eden vatandaşlar, kamuya açık alanlarda bu tür nahoş görüntülere izin verilmemesi gerektiğini vurguladılar.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 19:39