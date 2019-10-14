Özhaseki Çorum’a uğradı

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Samsun’dan Kayseri’ye dönerken dün Çorum’a uğradı.

Partisinin Samsun’da gerçekleştirilen İstişare ve Bilgilendirme Toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri’ye geçerken Çorum’a uğrayarak Hasan Zahir Et Lokantasında ağırlandı.

Mehmet Özhaseki ve heyetini burada Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ,AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, bazı ilçe ve belde belediye başkanları karşıladı.