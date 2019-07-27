Özkubat da, Recep Gür’e meydan okudu

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal'ın kan bağışı kampanyasına destek çağrısına kayıtsız kalmadı. Özkubat da, ÇESOB Başkanı Recep Gür'e meydan okudu.

Beraberinde Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, Meclis üyeleri Tuna Eser ve Kayahan Boztepe’yle birlikte Kızılay Kan Merkezi’ne gelen Borsa Başkanı Naki Özkubat, toplumsal duyarlılık adına hep birlikte kan verdiler.

Özkubat, burada yaptığı açıklamada, “TSO Başkanım Sayın Çetin Başaranhıncal’ın kan bağışında toplumsal bilincin artmasına katkı sağlamak amacıyla yaptığı daveti üzerine bizde Borsa olarak Kızılay’a kan bağışında bulunduk. Buradan kampanyayı başlatan Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Sayın Hali İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyoruz.

Unutmayalım, verilen bir ünite kan, hayata tutunan 3 candır. Bizde ÇESOB Başkanımız Sayın Recep Gür ve Birlik Yönetim Kurulu üyelerini kan bağışında bulunması için Kızılay Kan Merkezi’ne davet ediyoruz” dedi.