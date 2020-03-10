Özlem Max yenilendi

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Özlem Max Mobilya Mağazası’nda yeni sezon kampanyası başladı.

Kampanya hakkında bilgi veren Mağaza Sahibi Metin Ünal, seçkin ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler uyguladıklarını açıkladı.

“Yenilenen mağaza dizaynımızla binlerce mobilya ürünü ve aksesuarlarını müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” diyen Metin Ünal, Bambi Yatak çeşitlerinde de indirimlerin devam ettiğini söyledi.

Evlilik planı yapan çiftlere özel düğün paketleri hazırladıklarını anlatan Ünal, “Yatak odası, salon takımı ve koltuk takımından oluşan düğün paketlerimizle, benzersiz ürün seçenekleri ve fiyat avantajları sunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin en köklü mobilya mağazalarından biri olduklarını hatırlatan Ünal, “Çağdaş konsept, hizmet kalitesi ve zengin ürün yelpazemizle sektörün öncüsüyüz” diyerek seçkin mobilya ürünlerini aynı çatı altında müşterilerinin beğenisine sunduklarını kaydetti.

‘MOBİLYANIN DUAYENİ’ 45 YAŞINDA

‘Mobilyanın Duayeni’ sloganıyla faaliyet gösteren Özlem Mobilya’nın 45 yıl önce, 15 metrekarelik bir mağazada faaliyet göstermeye başladığını hatırlatan Metin Ünal, “Bugün toplamda 7 bin metrekareyi aşan 2 dev mağazamızla müşterilerimizin hizmetindeyiz” dedi.

Yatak odasından salon takımlarına, yemek odasından koltuklara, bazadan yatak çeşitlerine kadar yüzlerce ürünü müşterileriyle buluşturduklarını anlatan Ünal, 2020 yılı yeni sezon ürünlerini görücüye çıkardıklarını açıkladı.

Ünal, mağazalarına ulaşım için gün boyu ücretsiz müşteri servisi ve çocuklar için kapalı oyun parkı imkanlarının da bulunduğunu ifade etti.

‘MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNCELİĞİMİZ’

Alanında pek çok ilke imza atan firmalarının, ‘Özlem Max’la mobilyada Çorum markasına dönüştüğünü anlatan Ünal, “Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz” dedi.

Mağaza bünyesindeki teknik servis birimiyle satış sonrası hizmet alanında da iddialı olduklarının altını çizen Ünal, müşteri memnuniyetinin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

Satışa sundukları tüm ürünlerin 2 yıl garanti kapsamında olduğunu vurgulayan Ünal, Türkiye’nin her yerine adrese teslim satış yaptıklarını kaydetti.

Ünal, “Tecrübeli kadromuz ve kalite odaklı çalışma anlayışımızla Çorum’un yanı sıra tüm bölge illeri ile ülkemizin dört bir yanına hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri kampanyanın Özlem Galeria mağazasında da geçerli olduğunu vurgulayan firma yöneticilerinden Ali Fazlı Ünal ise, “Benzersiz fiyat ve ödeme seçenekleri içeren kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak ve zengin ürün çeşidimizi yakından görmek isteyen herkesi Samsun Yolu 4. kilometrede ve Osmancık Caddesi 1. İstiklâl Sokak’ta hizmet veren mağazalarımıza bekliyoruz” diye konuştu. (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020, 19:54