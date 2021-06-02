Özlem Max’tan iddialı kampanya

RECEP MEBET

Çorum’un mobilya markası Özlem Max, yaz sezonuna iddialı bir kampanya ile giriyor.

Kampanya hakkında bilgi veren Mağaza Sahibi Metin Ünal, “36 aya varan taksit imkanı ve cazip indirimlerimizle yeni sezona merhaba diyoruz” dedi.



2021 yılı mobilya kreasyonunu müşterilerinin beğenisine sunduklarını hatırlatan Metin Ünal, turuncu etiketli ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler uyguladıklarını açıkladı.

Bambi Yatak gruplarında ‘Eskiyi getir, yeniyi götür’ sloganıyla başlattıkları kampanyanın da devam ettiğini belirten Ünal, benzersiz fırsatlarla yeni sezona hazır olduklarını söyledi.

Evlilik planı yapan çiftlere özel düğün paketleri hazırladıklarını anlatan Ünal, “Yatak odası, salon takımı ve koltuk takımından oluşan düğün paketlerimizle, benzersiz ürün seçenekleri ve fiyat avantajları sunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin en köklü mobilya mağazalarından biri olduklarını hatırlatan Ünal, “Çağdaş konsept, hizmet kalitesi ve zengin ürün yelpazemizle sektörün öncüsüyüz” diyerek seçkin mobilya ürünlerini aynı çatı altında müşterilerinin beğenisine sunduklarını kaydetti.

‘MOBİLYANIN DUAYENİ’ 46 YAŞINDA

‘Mobilyanın Duayeni’ sloganıyla faaliyet gösteren Özlem Mobilya’nın 46 yıl önce, 15 metrekarelik bir mağazada faaliyet göstermeye başladığını hatırlatan Metin Ünal, “Bugün toplamda 7 bin metrekareyi aşan dev mağazamızla müşterilerimizin hizmetindeyiz” dedi.

Yatak odasından salon takımlarına, yemek odasından koltuklara, bazadan yatak çeşitlerine kadar yüzlerce ürünü müşterileriyle buluşturduklarını anlatan Ünal, 2021 yılı yeni sezon ürünlerini görücüye çıkardıklarını açıkladı.

Ünal, mağazalarına ulaşım için gün boyu ücretsiz müşteri servisi ve çocuklar için kapalı oyun parkı imkanlarının da bulunduğunu ifade etti.

‘ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ’

Alanında pek çok ilke imza atan firmalarının, ‘Özlem Max’la mobilyada Çorum markasına dönüştüğünü anlatan Ünal, “Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz” dedi.

Mağaza bünyesindeki teknik servis birimiyle satış sonrası hizmet alanında da iddialı olduklarının altını çizen Ünal, müşteri memnuniyetinin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

Satışa sundukları tüm ürünlerin 2 yıl garanti kapsamında olduğunu vurgulayan Ünal, Türkiye’nin her yerine adrese teslim satış yaptıklarını kaydetti.

Ünal, “Tecrübeli kadromuz ve kalite odaklı çalışma anlayışımızla Çorum’un yanı sıra tüm bölge illeri ile ülkemizin dört bir yanına hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri kampanyanın benzersiz avantajlar içerdiğini vurgulayan firma yöneticilerinden Ali Fazlı Ünal ise, “Cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunan kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0538 866 26 86 numaralı müşteri hizmetlerimizi arayabilirler. Zengin ürün çeşitlerimizi yakından görmek isteyenleri ise Samsun Yolu 4. kilometrede hizmet veren mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.

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Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 18:43