‘Özlük haklarımızdan kesinti olmasın’

FATİH AKBAŞ

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mustafa Ünlü, Sosyal Vefa Destek Gurupları ile Mahalle Denetim Kurulları’nda görev yapan din görevlilerinin yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Türkiye’nin Covid 19 salgını ile büyük bir mücadele verdiğini belirterek açıklamasına başlayan Mustafa Ünlü salgının ilk gününden bu yana din görevlilerinin gerek Sosyal Vefa Destek Guruplarında gerekse Mahalle Denetim Kurulları’nda görev yaptıklarını ifade ederek, “Bir çok meslektaşımız bu salgına maruz kalmış yada temaslı olmuştur. Ancak covit testi pozitif çıkan yada temaslı durumuna düşen meslektaşlarımızın maaşlarından kesinti olmaktadır. Bu meslektaşlarımız alanlarda çalışırken bu hastalığa maruz kaldıkları gibi birde maaşlarından kesinti uygulamasına gidilmektedir. Birde vekil imam meslektaşlarımız var ki onların durumu daha da vahimdir. Çok düşük maaşla çalışan vekil imamlarımız bu salgına maruz kaldıklarında yaklaşık maaşlarının yarısı kesilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesinde bu hastalığa yakalananların özlük haklarından kesinti olmayacak dediği halde memurların maaşlarından kesintiler devam etmektedir. Lütfen devleti ve milleti için mücadele veren bu meslektaşlarımızın maaşlarından kesinti yapmayın. Bizleri yönetenler lütfen bu konuya bir çözüm bulun” dedi.