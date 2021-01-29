Özsaçmacı’dan cadde otoparkına eleştiri

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “27 yıldır kesintisiz yönetilmeye çalışılan il belediyesi, bugüne kadar yollarda bir iyileştirme yapamayıp hatalarının faturasını vatandaşa çıkaramaz.” dedi.

Cadde otoparkçılığının, Çorum’un 27 yıldır yönetilemediği anlamını taşıdığını iddia eden Özsaçmacı, şu açıklamayı yaptı: “Bundan tam bir yıl önce de gündeme gelen cadde otoparkçılığı konusunda itiraz ve çekincelerimizi net olarak belirtmiş olmamızın üzerinden tam bir yıl geçmesi ve bu süre zarfında esnafımızın içerisinde bulunduğu şartların daha da kötüleşerek kapanma durumuna gelmesi ihaleci iktidarı rantçılıktan geri bırakmamıştır. Görünen şudur ki 27 yıldır yönetilemeyen bir şehir durumuna düşürülmemizi hemşerilerimin dikkatine sunarım.

27 yıldır kesintisiz yönetilmeye çalışılan il belediyesi bu güne kadar yollarda bir iyileştirme yapamayıp hatalarının faturasını vatandaşa çıkaramaz.

Çorum Belediyesi’ni çeyrek asırdır yöneten düşünce imar ve ranta dayalı kazanç her dönem yeni bir ekiple rant paylaşımı içerisine girdiği görülmekte. Şöyle ki çeyrek asırdır yapı ruhsatı vermeden önce otopark harcı alınmaktadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 37. ve 44. maddelere dayanarak vatandaşlara yapı ruhsatını vermeden önce belli bir otopark harcı almakta ve bu harcı da yapılacak binanın büyüklüğüne, konumuna, değerine göre belirlemektedir. Yani vatandaş bir yere bina yapacaksa, Belediye'ye öncelikle otopark ücreti yatıracaktır. Yani vatandaş binasını yapmadan önce otoparkının bedelini peşinen ödemek zorunda bırakılmaktadır. Hal böyle iken belediye otoparkları yapması gerekmekte ya da alınan otopark harçlarının geri iade edilmesi gerekmektedir.

Bu bedel, belediyelerin kamu bankalarında açtırdıkları özel otopark hesabında faizle muhafaza edilmesi gerekiyor ve bu otopark parasının da başka amaçlar için kullanılması emredici bir dille yasaklanmıştır. Bu hesapta toplanan paralar, yalnızca otopark inşaatı masrafları için kullanılır ve İçişleri Bakanlığınca denetlenir denilmektedir. Çorum Belediyesi her ne kadar 5393 sayılı Belediyeler Kanununa göre kendine yol açmaya çalışsa da 3194 Sayılı İmar Yasasının ilgili hükümlerine göre, herhangi bir sahanın imar planında gösterildiği amacın dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı, ihtiyaca binaen lüzumlu park yerlerinin de imar planında gösterilmesi gerektiği imar yasasında belirlenmiştir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018 yılında yayınlanan otopark yönetmeliği açıktır. Bahsettiğimiz yasal durumlar ortada iken ve dahi alınan otopark ücretleri de mevcut iken tüm Çorumlu konut, mülk sahiplerinden alınan bedellerin geri ödenmesi ya da belediyenin otopark yapması gerekliliktir. Cadde ve sokakların otopark olarak tahsis edilerek işletilmesi, kiraya verilmesi konusunda Danıştay 8. Dairesinin vermiş olduğu kararlar, belediyenin takdir yetkisine hukuki itirazlarımızın cevabını oluşturmaktadır.”