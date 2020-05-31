Özsaçmacı’dan iktidara koronavirüsle mücadele eleştirisi

İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, korona salgını tedbirleri kapsamında kurallara uyulması noktasında parti ve yetkili organlar tarafından süreci topluma örnek olması bakımından tüm sosyal mesafe kuralları ile birlikte gereken izolasyon önlemlerini öncelikle özümseyerek bu zor günleri birlikte aşma gayreti nedeni ile faaliyetleri, siyasi açıklamaları normalleşme aşamasına bıraktıklarını ifade ederek,. “Artık normalleşme sürecine girmemiz, tespit ve görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmaya başlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin, korona salgınına eş zamanlı olarak dört krizi yaşarken yakalandığını belirten Bekir Özsaçmacı, “Bu krizler popülist uygulamalarla kurumları yıkan ve hukukun üstünlüğü ilkesini yok sayan tek adam rejiminin neden olduğu devlet krizi, iç barışı tehlikeye düşürecek ölçüde Türk Milletini ayrıştıran milli birlik krizi, Türkiye’nin üretimden kopup dış borç bağımlısı bir rant ekonomisi olmasının sonucunda saplandığı ekonomik kriz ve Türkiye’nin demografik yapısını değiştirerek milli kimliğini tahrip ederek, iç savaş sosyolojisi hazırlayan Suriyeli sığınmacılar krizleridir” ifadelerini kullandı.

İktidarın Türkiye’yi içine sürüklediği devlet krizinin, devlet sistemini 1922’den buyana hiç olmadığı kadar zayıflattığını iddia eden Özsaçmacı, “Devletin taşıyıcı kolonları olan kurumlar zayıflamış, kırılgan bir yapıya dönüşmüştür. Bütün popülist rejimlerin ortak özelliği olan uzmanlığın aşağılanması, liyakatin yerini biatın alması, Türk devlet bürokrasisini ağır şekilde yıpratmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir devlet krizinden geçtiği, liyakat yerine biat esas alındığı için salgına karşı önlemler alınmakta gecikilmiştir.

Devletler önceden kararlaştırılmış protokollere göre yönetilir. Geleneği olan devletler her olası durum için alınacak önlemleri ve kimin alacağını önceden belirleyen düzenlemeler hazırlarlar. Türkiye Cumhuriyeti küresel salgına karşı çıkışından itibaren Türkiye’ye gelene kadar 4 ay süre olmasına rağmen yeterli şekilde hazırlanamamıştır. 31 Aralık 2019’da Wuhan’da koronavirüsün yeni bir salgın hastalığa neden olduğu açıklanmıştır. 13 ve 15 Ocak 2020’de salgın ilk kez Çin dışına, Tayland ve Japonya’ya sıçramıştır. 30 Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü küresel salgın (pandemi) ilan etmiştir. Aynı gün, İyi Parti’nin TBMM’de verdiği Araştırma Önergesi iktidar bloğu tarafından reddedilmiştir. İktidar bütün imkânlarını halkla ilişkiler çalışması ile “koronavirüsle mücadelede başarılıyız” efsanesini yayma üzerine kurmuştur. 15 Mayıs 2020 itibariyle yeni vaka açısından Dünyada 11. Avrupa’da 3. sırada ve toplam vaka sayısında dünyada 10. sırada olan bir ülke hangi ölçüte göre başarılıdır. Eğer bazı temel hatalar yapılmamış olsaydı Türkiye, Japonya ve Güney Kore ile aynı noktada olurdu” dedi.