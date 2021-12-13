Özsakarya’nın ismi hastanede yaşayacak

M.BURAK YALÇIN

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Özsakarya’nın ismi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir dersliğe verildi.

Bugün hastanede gerçekleşen dersliğin açılışına İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, İl Müftüsü Muharrem Biçer, merhum Ahmet Özsakarya’nın eşi Gürsel Özsakarya, oğlu Ömer Faruk Özsakarya ve yakınları ile hastane personeli katıldı.

Programda konuşma yapan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Özsakarya’nın 32 yıldır Çorum’a hizmet ettiğini belirterek, “Ahmet Özsakarya abimizin adını yaşatmak, bizlerden sonra buraya gelen hekim arkadaşlarımıza, personele örnek kişiliğini anlatabilmek için elimizden geldiğinde birşeyler yapmaya çalıştık ve öğrencilerimizin sürekli olarak ders göreceği bir sıfına adını verdik. Meslek yaşantısında hastalarına iyi davranan bir insandı. Hiçbir hastamızdan, personelimizden olumsuz bir geri dönüş almadık. Her seferinde teşekkürlerle Ahmet abimize geri dönüş oluyordu. Ruhu şad olsun. Nurlar içinde yatsın. Rabbim rahmeti ile muamele etsin” dedi.

Özsakarya’nın sevilen bir hekim olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da “1977’den beri tanıyorum. Sevdiğimiz bir meslektaşımızdı. İyiliklerini unutamayız. Adam gibi adamdı. Bir tane bile hastaya “size bakamam” dediğini duymadım. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından “Ahmet Özsakarya Derneği” hizmete açıldı.

AHMET ÖZSAKARYA İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF

Dersliğin açılışı öncesinde ise öğle namazına müteakiben hastanenin mescidinde Ahmet Özsakarya için mevlid-i şerif okutularak dua edildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 14:14