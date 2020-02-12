Öztaş, KOSGEB Iğdır Müdürü oldu

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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Çorum İl Müdürlüğü çalışanlarından Mustafa Öztaş terfi etti.

KOSGEB Iğdır İl Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Öztaş, geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle yeni görevine başladı.

6 yıldır KOSGEB bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Öztaş, mesleki kariyerini Iğdır’da sürdürecek.

MUSTAFA ÖZTAŞ KİMDİR?

KOSGEB Iğdır İl Müdürü Mustafa Öztaş, 1980 yılında Çorum’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlayan Mustafa Öztaş, üniversite tahsilinin ardından 2011-2015 yılları arasında TBMM’de görev yaptı.

KOSGEB Ankara OSTİM ve Çorum Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Öztaş, geçtiğimiz günlerde yapılan atama sonrası KOSGEB Iğdır İl Müdürlüğü’ne tayin oldu. Öztaş, evli ve üç çocuk babası.

HAKİMİYET, KOSGEB Iğdır İl Müdürü Mustafa Öztaş’ı kutlar, yeni görevinde başarılar diler.