Özten de tepki gösterdi

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Özten, “Önüne gelen İslam’a ve mukaddesatımıza saldırıyor.” dedi.

Hz. Adem ve Hz. Havva’yı cahil olarak nitelendirdiği şarkı sözlerinden dolayı Sezen Aksu’yu eleştiren Özten, şu açıklamayı yaptı: “Hiç çekinme duygusuna kapılmadan, kimsenin ünlü olması, şarkıcı ya da siyasetçi olması, dini ve inanç değerlerimize hakaret etme yetkisini vermez. Bizler inançlarımızı ve dini değerlerimizi her zaman korumakla mükellefiz. Bugün sanatçı olup dine değerlerimize saldıran, Hz. Adem Peygamberimize ve Havva Annemize dil uzatanlar ve bunları destekleyen sanatçı ve siyasetçileri kınıyoruz. Gerçek cahiller ve gafiller, Hz. Adem Efendimize dil uzatanlar ile bu dil uzatmayı düşünen ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmeye kalkışanlardır. Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da milli ve manevi değerlerimize aşağılayan ve hakaret edenlerin her zaman karşısında olacağız.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 18:39