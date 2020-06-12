Özür beklerken iftiracı olduk

HABER/YORUM EROL TAŞKAN

Çorum’da kır pidesi imalatı yapan bir pide salonundan sipariş edilen pidenin içerisinden bulaşık teli çıktı.

Konuyu firmaya bildirdik ve iki gün bekliyor olmamıza rağmen ne bir telefon ne de küçücük bir özür geldi. Arayıp durumu ifade etmek için görüştüğümüzde, “Sizin onu koymadığınızı nereden bilelim” iftirası ile karşı karşıya kaldık.

Pidesinden bulaşık telinin çıkmasına mahcup olmayanların, iftira atmaktan sıkılacağını beklememek gerek. Öte yandan elinizden geleni de ardımıza koymamamız gerektiği konusunda cevap ta aldık.

Böyle bir esnaflık anlayışını hem kınıyor hem de şiddetle reddediyorum. Hata ya da gözden kaçma durumu olabilir elbette ancak söz konusu gıda ise mesele sıfır hataya dayanır. Haydi oldu diyelim, sadece esnaflığın gereği olan bir özrü yerine getirip, hatanın peşine düşerek telafi etmek çok da zor olmamalı.

İki günlük sürede ve ardından açtığımız telefonda karşılaştığımız muhataplık aynen budur.

Elbette ki kanuni haklarımızı takip edeceğiz ve bu anlayışla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 17:55