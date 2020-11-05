‘Pancar üreticilerinin sorunlarının takipçisiyiz’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarını Çorum Şeker Fabrikası yöneticilerine iletti.

Geçtiğimiz günlerde şeker pancarı üreticilerini tarlada ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen, yüksek maliyetler karşısında pancar alım fiyatlarının yetersizliğinden yakınan CHP İl Başkanı Tahtasız, daha sonra Safi Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek fabrika yöneticileri ile görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Kemal Ateş ile bir süre görüşen Tahtasız ve beraberindeki partililer, pancar üreticilerinin sorun ve taleplerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Ateş, şeker sektörünün genel durumunu değerlendirerek, fabrikada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ateş, teknoloji yenileme başta olmak üzere yeni yatırımlar yapacaklarını dile getirerek, Çorum'da küp şeker için paket üretim tesisi kuracaklarını açıkladı.

Çorum Şeker Fabrikası'nın hız kesmeden yeni yatırımlarına devam ettiğinin altını çizen Ateş, "Safi Holding tarafından modern teknolojiye sahip, çevreci ve üretim kalitesi yüksek bir tesis haline getirilen Çorum Şeker Fabrikası'nda açıklanan yatırım programının 100 milyon TL'lik kısmı tamamlandı. Enerji tasarrufu sağlayacak yeni ekipmanlar ve altyapı yatırımları ile modernizasyon, altyapı, makine, ekipman ve otomasyon alanlarında da yatırımlar devam ediyor." dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, şeker pancarı üretiminin öneminden ve ne denli stratejik bir ürün olduğundan bahsederek, gerek pancar üreticilerinin, gerekse nakliyecilerin sorunlarının çözümü için mücadele edeceklerini söyledi.