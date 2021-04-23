Pandemi coşkuya engel olamadı

EROL TAŞKAN

Her yıl 23 Nisan’da bayram coşkularının en dorukta yaşayan çocuklar, pandemiye rağmen coşkularını yaşamaktan ve ifade etmekten geri durmadı.

Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri de 23 Nisan’ı anlatan resimlerini dijital sergide paylaşarak, sosyal medya mecralarından izleyicileriyle buluşturdu.

Gönüllerindeki 23 Nisan’ı ve bayrak coşkusunu resmeden çocukların birbirinden güzel çalışmaları, slayt haline getirildi. Adeta eski günlerdeki sergileri andıran ve bu kez salonda olmasından öte dijital ortamda olan sergi, izleyiciler tarafından da beğeniyle karşılandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 18:05