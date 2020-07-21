Pandemi stresini yürüyüşle atıyorlar

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK), doğa yürüyüşlerine devam ediyor.

Kulüp üyeleri, geçtiğimiz pazar günü Kargı Gökçedoğan Baraj Göleti’nden başlayıp, yaylalardan geçip Çetmi Köyü’ne ulaştı. Farklı meslek grubundan 40 kişinin katıldığı doğa yürüyüşünde 17 km mesafe yüründü.

Kulüp Başkanı ve Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Gürkan Yağmur, “Son dönemde kendini gösteren pandemiden uzaklaşmak için Karadeniz ikliminin hakim olduğu Kargı ilçemizin yaylaları doğa sporları için vazgeçilmez kaftan durumundadır. Yaylalardan yapılan doğa yürüyüşü sonrasında Çetmi Köyü’nde hizmet veren Pizzacı Musti doğa dostu insanların vazgeçilmez mekanı olacaktır. Yolu bölgeye düşen tüm doğa dostlarına tavsiye ederiz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 21:06