Pandemi tedbirlerinde Turizm Haftası kutlaması

Koronavirüs salgını nedeniyle, 44. Turizm Haftası’nda yapılacak etkinlikler, pandemi tedbirlerine uygun olarak planlandı.

Çorum’un yüksek riskli iller grubunda yer alması nedeniyle, önceki yıllarda yapılan geniş katılımlı resmi açılış töreni, sergi, turistik gezi ve yöresel ürün tanıtımları gibi etkinlikler, kısıtlamalar nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyecek.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, kitlesel etkinliklere yer verilemeden, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 44. Turizm Haftası kapsamında Çorum’un tanıtımına yönelik bireysel etkinlikler ile farklı konu ve konuşmacıların yer alacağı çevrimiçi toplantılar düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada etkinliklerle ilgili şu bilgiler verildi:

Hitit Yolu’nda ‘Hititler’den Selçukluya Bisiklet Sürüşü’

“44. Turizm Haftası kapsamında planlanan ilk etkinlik, İlimizin en önemli simgesi ve dünya uygarlık tarihinin mihenk taşlarından biri sayılan Hititlerin yaşadığı bölgedeki antik kentler arasında oluşturulan, UNESCO logosu taşımaya hak kazanan ve Bakanlığımızca da desteklenen 14 yürüyüş rotasından birisi olan “Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları”nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Vali Yardımcısı, Recep Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, ilgili Kurum personelleri ile Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gürkan Yağmur ve Kulüp üyeleri katıldı.

Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları dâhilindeki Küçükkeşlik-Alacahöyük-Mahmudiye rotasında yapılan etkinlikte katılımcılar 14 km boyunca pedal çevirdiler. Alacahöyük’te kısa bir mola veren grup müze ve ören yerini de ziyaret etti. Rota sonunda Mahmudiye köyüne ulaşan kafile burada muhtar ve köy sakinleriyle, Çorum Müze Müdürlüğü başkanlığındaki heyet tarafından 2019-2020 yıllarında sürdürülen ve 2021 yılında da devam edilecek olan Mahmudiye Köyü Kalehisar Arkeolojik Kazı çalışmasının heyecanını paylaşarak, alanda incelemelerde bulundu, köylülerin taleplerini değerlendirdi. Kalehisar’ın eteğinde yer alan ve Selçuklu dönemi yapılarından olan Behramşah Külliyesinde önümüzdeki yıl yapılacak kurtarma kazısı ile ilgili de değerlendirme yapıldı. Köy konağında kazı ekibinin konaklaması için tahsis edilen bölümlerde inceleme yapıldıktan sonra etkinlik sonlandırıldı.

Çorum’dan Turizmcilere Mektup

Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektöründe hizmet veren, rehber odaları, seyahat acentesi ve tur operatörü temsilcilerine, salgının bir an önce bitmesi ve turizm faaliyetlerinin yeniden canlanması temennisiyle bir mektup yazılarak, ilçe belediyelerimizin katkısı ile Çorum’un yöresel ürünleri ve tanıtım materyallerinden oluşan paketler hazırlandı.

Mektupta; turizm sektörünün özverili çabalarıyla, ülkemizin uluslararası turizm piyasasında kendine koyduğu hedefleri aştığı ve önemli bir sıçrayış yakalayarak dünya klasmanında üst sıralara doğru hızla ilerlediği bir dönemde karşılaştığımız bu olumsuz durum, yolumuzdan bizi bir süre geri bıraksa da, amacımıza ulaşacağımıza olan ümit ve inancımızı asla etkilemediği, alınan tedbirler ve aşılama sürecinin katkısı ile yeni sezonda turizmde beklenen hareketlenmelerin başlayacağı umudunun taşındığı belirtilerek, Çorum’un önemli tarihi, kültürel ve doğal turizm değerleri ile her zaman misafirlerini en güzel biçimde konuk etmeye hazır olduğu da vurgulandı.

Çevrimiçi ‘Kentsel Bellek ve Turizm’ Buluşmaları

Çorum’un turizm destinasyonları hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının amaçlandığı bir dizi çevrimiçi program düzenlenecektir. 15-24 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek programlar; turizm sektör temsilcileri, yerel yönetimler, profesyonel turist rehberleri, akademisyenler, arkeolojik kazı başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri ve halkımızın katılımlarıyla sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olup program detaylarına ekteki afiş görselinden ulaşılabilir. Vatandaşlarımız afişlerdeki barkodları okutarak programlara katılım sağlayabilecekler.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce, 44. Turizm Haftası çerçevesinde halkımızda turizm bilinci ve farkındalık oluşumu ile turizmin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla;

Çorum turizmine ilişkin mevcut durum ve gelişimi konusunda görüş alışverişi yapılabilmesi için planlanan “Çevrimiçi Kentsel Bellek ve Turizm Buluşmaları” etkinliğine destek veren Hitit Üniversitemiz, Arkeolojik Kazı Başkanlarımız, Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve YHKB Çorum İl Koordinatörlüğü, ÇAPDER ve KARAPAFED ve Tarih Kültür Turizm Rehberler Derneği Üyeleri Profesyonel Turist Rehberleri ve Gurme Şef, Gastronomi Yazarı, Danışmanı ve Rehberi Filiz Hösükoğlu’na, Turizm sektöründe hizmet veren, rehber odaları, seyahat acentesi ve tur operatörü temsilcilerine gönderilmek suretiyle hazırlanan tanıtım materyalleri için ilçe belediyelerimize, İlimizde alternatif turizm türlerini geliştirme ve yayma amaçlı düzenlediğimiz turizm amaçlı sportif faaliyetlerimize katkıları için Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’ne, etkinliklerimize lojistik destek sağlayan İl Özel İdaremize ve emeği geçen diğer kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Koronavirüs salgınıyla en hızlı daralan pazarlardan turizmin, pandemiden sonra en hızlı çıkan pazar olacağı kanaatiyle salgının bir an önce bitmesini temenni ediyor, pandeminin gölgesinde biraz buruk ancak umutla tüm turizm camiasının 44. Turizm Haftası’nı kutluyoruz.”