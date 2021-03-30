Pandemide 203 bin okuyucu kitapla buluştu

FATİH AKBAŞ

Kütüphane Haftası’nın açılış töreni dün yapıldı. Mimar Sinan İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül yaptığı açılış konuşmasında insanlığın varlığını sonra ki nesillere yazılı belgelerle aktardığını ve daha sonra da bunların kütüphanelerde toplandığını söyledi.

Türkiye’de gençlerin kitap okuma oranlarının arttığını kaydeden Şengül, bunun sevindirici olduğunu belirtti.

Pandemi döneminde kütüphanelerde belirli bir süre sadece ödünç kitap uygulamasının yapıldığını dile getiren Şengül, “Pandemi döneminde Çorum’da 203 bin okuyucuyu kitapla buluşturduk” dedi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise insanların kitaplarla ne kadar çok haşır neşir olursa ortak aklı bulma noktasına da o kadar hızlı ulaşacaklarını kaydetti.

Yüksel, kitap okuyarak örnek olan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirleri seslendirdiler.

Türkiyem Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Şükriye Gökgöz’ün ‘Pandemi Döneminde Kütüphaneler’ konulu sunumunun ardından kütüphanelerden en çok faydalanan okuyuculara çeşitli hediyeler verildi.

Kütüphanelerden en çok faydalanan okuyucular ise şunlar:

“İl Halk Kütüphanesi: Ev hanımı Dilek Balcı, ilkokul öğrencisi Ahmet Arif Yüce, ev hanımı Filiz Mert. Faik Tonguç Kütüphanesi: Ortaokul öğrencisi Ahmet Yasin Erkoç.

Eşref Ertekin Halk Kütüphanesi: Lise öğrencisi Hüseyin Koçak. Mehmet Şadisoğlu Çocuk Kütüphanesi: İlkokul öğrencisi Ege Bağcıvan. Hasan Paşa Halk Kütüphanesi: Mehmet Tomuk.”

Açılış töreni BİLSEM Resim öğretmeni Asu Berk’in ‘Motiflerin Dilin’den temalı kişisel resim sergisinin açılışı ile sona erdi. 45 eserin yer aldığı sergi Mimar Sinan İl Halk Kütüphanesi içinde bir hafta süreyle gezilebilecek.