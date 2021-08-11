Paraşütten düşen polis memuru hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli polis memuru Ferdi Karakuş, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre bugün Ankara Kayaş'ta yamaç paraşütü yaparken, paraşütün açılmaması sonucu polis memuru Ferdi Karakuş düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri düşen polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz polis memuru ambulansla morga kaldırılırken, cenazesinin yarın Kargı'ya bağlı Tekkeşin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 19:54