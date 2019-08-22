Paris’in ünlü modacısından Necatibey Gömlek’e ziyaret

EROL TAŞKAN

Paris'te ünlülerin modacısı olan ve moda alanında önemli bir kariyere sahip olan hemşehrimiz İlhami Ecevit yaz tatili için geldiği Çorum'da Necatibey Gömlek'i ziyaret etti. Necatibey Gömlek'in kalitesi ve çizgisini takdirle takip ettiğini ifade eden Ecevit, "Necatibey'in kurumsal çizgisi ve tasarım kalitesini gıptayla takip ediyorum." dedi.

Necatibey markasının kurucusu Necati Keskinel'in elini öperek hal hatır soran İlhami Ecevit, Çorum'daki eski ustalar ve eski günler üzerine Necati Keskinel'le sohbet etti.

Kendi alanlarında önemli başarılara imza atan İlhami Ecevit ve Mücahit Keskinel, sanat ve moda üzerine derin bir sohbetle adeta dünya modasını masaya yatırdı.

Paris'in 16. Bölgesi'nde iki tasarım atölyesi ve bir kuru temizleme işyeri sahibi olan İlhami Ecevit, 2005'ten beri moda üzerine çalıştığı Paris'te neredeyse tüm ünlü manken ve aktörlerin kıyafetlerini hazırlıyor.

Yarım asırlık bir Çorum markası olarak önce ulusal marka düzeyine ardından da yurt dışına çalıştığı özel dikim gömleklerle de uluslararası bir marka halini alan Necatibey Gömlek'in genç kuşak ustası ve yöneticisi Mücahit Keskinel'le uzun bir mesleki sohbet gerçekleştiren İlhami Ecevit, tasarımlar, üretim ve modeller hakkında Mücahit Keskinel'den bilgi aldı.

Mücahit Keskinel'i Paris'e davet eden İlhami Ecevit, "Memleketimden filizlenen Necatibey Gömlek markasının, çizgisi, kalitesi ve tasarımıyla uluslararası modada kabul görür düzeyde olması beni gururlandırdı. Geleneksel terzilikten doğan bu marka, hem gelenekselliği hem de çağdaş moda çizgilerini bünyesinde başarıyla korumuş. Değerli ustamız Necati Keskinel'i ve kıymetli kardeşim Mücahit Keskinel'i başarılarından dolayı gönülden kutluyorum." dedi.

Necatibey Gömlek Sahibi Mücahit Keskinel de, Çorum'un yetiştirdiği bir ustanın Paris'te modaya yön verir düzeyde büyük üne sahip olmasının da kendilerini gururlandırdığını anlatarak, İlhami Ecevit'e ziyareti için teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 16:23