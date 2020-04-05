Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışacak 61 kişi belirlendi

Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıştırmak için işçi alıyor. Adaylar 2 Nisan Perşembe günü noter huzurunda çekilen kura ile belirlenmiş ve mülakata girmeye hak kazanmışlardı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü başkanlığında oluşturulan mülakat komisyonu kura ile belirlenen 183 işçi adayına mülakat yaptırıyor. Park Bahçeler Müdürlüğünde yapılan mülakat 4-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Mülakatta başarılı olan 61 kişi 6,5 ay süre ile Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışacak. Sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında mülakata alınan işçi adaylarının ateşi ölçüldü ve tüm adaylar maske takarak mülakat salonuna alındı.