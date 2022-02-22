Park halindeki 5 aracın lastiği kesildi

Çorum'da park halindeki 5 aracın lastikleri kesilmiş halde bulundu. Sabah uyandıklarında lastiklerinin yarık olduğunu gören araç sahipleri polise haber verdi.

Ulukavak Mahallesi Selimiye 2. Sokak üzerinde park halinde bulunan 5 aracın lastikleri, bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçakla kesildi.

Sabah araçlarının lastiklerini kesik halde bulan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Henüz lastiklerin kim tarafından ve neden kesildiğinin belli olmadığı, olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.