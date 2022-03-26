Park halindeki araç alev aldı!

Çorum'da park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangın, dün Ahçılar 18. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki 19 ACT 420 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Araçtan duman yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürdü.

Çıkan yangın nedeniyle otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022, 12:41