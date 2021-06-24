Park halindeyken alev aldı

EROL TAŞKAN
Karakeçili Sokak’ta park halinde bulunan araç alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangın itfaiye ekipleri müdahale etti.
Otomobilini park ederek çarşıdaki işini halletmeye gittiğini söyleyen araç sahibi, olay yerine gelen trafik ekiplerince haberdar edildi.
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiyeciler, otomobilin motor kısmına köpüklü su sıkarak, yangının devam etme ihtimalini ortadan kaldırdı.
Aracının başına gelenlerden haberdar olan araç sahibi, aracının tamamen yanmaktan kurtarılmasına sevinirken, yangın hafif hasarla atlatıldı.