Park maceraları hastanede bitti

MURAT ÇETİN

Mehmetçik Parkı'na piknik yapmak için giden ailenin piknik heyecanı hastane macerası ile sona erdi.

İki çocuğunun parkta bilmedikleri bir böcek cinsi tarafından sokulup hastalandığını anlatan baba Serkan Bezgin, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a vektörel mücadele için parkın ilaçlanması talebini iletti.

Belediye'nin sürdürdüğü çalışmaları takdirle takip ettiğini ifade ettiği açıklamasında şunları ifade etti: "Parkta birazcık eğlenelim dedik, bilmediğimiz bir şeyler çocukları hastanelik etti, park macerası hastanede bitti.

Sayın Başkanım Halil İbrahim Aşgın; akşam üzeri termosumuza bir çay yapıp çoluk çocuk Mehmetçik Parkı'na gittik. Maksat çocuklar oynasın eğlensin diye. Çocuklarla birlikte yeşillikte birazcık top oynuyorduk ki çok geçmeden çocukları ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyler, ard arda aralarında mesafe olmasına rağmen ısırmaya ya da sokmaya başladı. Çocuklar acı içinde kıvranmaya bağırmaya başladı. Hemen aldık Çorum Özel Hastanesi'ne yetiştirdik. Gerekli tedavileri ve tetkikleri yaptırdık. Şükür tahlilleri falan temiz çıktı. Ancak çocuklar hem acıdan hem korkudan yürüyemiyor dahi. Sizi ve hizmetlerinizi takdir ediyor Çorumumuz'a katmış olduğunuz değerleri gururla takip ediyoruz. Sizden ricamız vektörel mücadele konusunu bir kez daha gözden geçirip, biraz daha detaylı hale getirmenizdir. Konu ile ilgileneceğinizden eminiz. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz."