Park sayımız 247 oldu

Çorum Belediyesi, şehrin farklı bölgelerinde yapımına başladığı 6 yeni semt parkının çalışmalarında sona geldi.

Çimlendirme çalışmalarının da tamamlanmasıyla hizmete hazır hale gelecek olan parklarla birlikte Çorum'da park sayısı 247’ye çıkmış olacak.

Çorum Belediyesi, park yapım hizmetlerine 6 yeni parkı daha ekledi. 13.654 m2 yüzölçümlü 6 yeni park ile mevcut park sayısını 247'e çıkaran Belediye, şehrin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor. Daha yaşanabilir bir Çorum için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Ulukavak, Kunduzhan, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallelerine 2021 yılı içerisinde 6 yeni semt parkları kazandırdık. Çorum'un kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da artırmak için gayret ediyoruz. Tamamlanmasına sayılı günler kalan parklarımızda peyzaj çalışmalarında sona gelindi ve kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunacağız.” dedi.

Parklara çok fazla çeşitte ağaç dikildiğini de belirten Başkan Aşgın, Çorum'un bütün mahallelerini daha yaşanılabilir kılmak için gayret ettiklerini, çocukların eğlenebileceği ve ebeveynlerin huzurlu bir vakit geçirebileceği park alanlarını inşa ettikleri için mutlu olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 19:09