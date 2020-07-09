RECEP MEBET

Şehir merkezindeki cadde ve parklarda sürü halinde gezen sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikayetini dile getiren vatandaşlar, “Sahipsiz köpekler yüzünden parka çıkmaya korkuyoruz” diye konuştular.

Zaman zaman saldırganlaşabilen sokak köpeklerinin çevreye korku saldığını anlatan vatandaşlar, yaşanan problemin en fazla çocuk ve bayanların etkilendiğine dikkat çektiler.

‘ACI TECRÜBELER YAŞANMADAN ÇÖZÜM BULUNMALI’

Onlarca hayvanın yer aldığı köpek sürüsünün Gazi Caddesi kaldırımlarında kontrolsüzce gezdiğini ve Yunus Emre Parkı gibi yerleri mesken tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdiler.

İşyeri sahiplerinin de korkulu rüyası haline gelen sokak köpekleriyle ilgili acilen tedbir alınmasını isteyen vatandaşlar, olası bir yaralanma ve daha büyük hadiseler yaşanmadan önce harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.