Parkta mangal ihbarı alan ekipler hemen harekete geçti

FATİH BATTAR

Çorum’da ormanlık alan ve mesire alanlarında mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik ve kamp yasaklanmasının rağmen dün akşam saatlerinde İtfaiye Parkı’nda mangal yapan vatandaşları ekipleri uyardı.

Parkta mangal yakıldığı ihbarı alan polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Ağustos ayı süresince mangal, semaver ve ateşli pikniklerin yasak olduğunu hatırlatan ekipler, vatandaşlara ateşi söndürmesi konusunda uyardı.

Uyarının ardından vatandaşlar yaktıkları mangalı söndürdü. Sadece ormanlık alanda yasak olduğunu bildiklerini belirten vatandaşlar, uyarı için ekiplere teşekkür etti.