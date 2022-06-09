Parkta yürüyüş yapan kadınlara sokak köpekleri saldırdı

FATİH AKBAŞ

Mimar Sinan Mahallesi Bosna Parkı’nda meydana gelen olayda başıboş sokak köpekleri vatandaşlara saldırdı. Olayda iki kadın yaralandı.

Bosna Parkı’nda dün sabah saatlerinde yürüyüş yapan kadınlara sürü halinde gezen köpekler saldırdı. Parkta bulunan yürüyüş yolunda sabah erken saatlerde spor yapan vatandaşlar biran anda köpeklerin saldırısına uğradılar. Olayda köpekler tarafından ısırılan iki kadın hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

PARKI KULLANAN VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Bosna Parkı’na stres atmak için giden vatandaşlar sürü halinde gezen sokak köpeklerinden dolayı yaşadıkları endişeyi dile getirdiler.

Günün her saatinde yoğunluğun olduğu parka özellikle çocuklarını oyun oynamak için göndermeye korktuklarını dile getiren vatandaşlar daha vahim bir olay yaşanmadan soruna çözüm bulunmasını istediler.

KIRSALDAN GETİRİLİP BIRAKILAN KÖPEKLER SALDIRIYOR

Çorum Belediyesi tarafından Hayvan Barınağına götürülerek burada kısırlaştırılıp aşıları yapıldıktan sonra kulaklarına küpeleri takılıp salıverilen sokak köpeklerinin insanlara saldırmadığı belirtildi.

Özellikle kırsal alanlardan kent merkezine kontrolsüz olarak sürekli köpek bırakıldığı ve bunlarında insanlara saldırdığı ifade edildi.