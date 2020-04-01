Partisinin belediye başkanlarına teşekkür etti

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “Üretken Belediyecilik’ misyonunu sahaya yansıtan başkanlarımıza tebriklerimizi, takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

Partisinin Osmancık, İskilip ve Boğazkale belediye başkanlarının, MHP’nin ‘Üretken Belediyecilik’ misyonunu sahaya yansıttığını ifade ederek teşekkür eden Başkan Karapıçak, şu açıklamayı yaptı: “Belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir. Darda kalanların acil yardımıdır.Vatan sevgisi, millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir. Yerel hizmetleri zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde sunan, çevreye duyarlı ve mimari estetiğe önem vererek toplumsal çıkarları gözeten plan ve projeleri yapıp uygulayan, doğal tarihi ve kültürelmirasları koruyan, yoksulları koruyup kollayan, hizmette eşitlik ilkesinden asla sapmadan çağdaş kent ortamlarını temin ederek, yerel yönetimlerin etkin gücünü en üretken biçimde kullanarak sorumluluk alanlarını gece gündüz demeden özveriyle çalışarak yaşanılabilir halegetiren Belediye Başkanlarımızı hizmetlerinde ki birinci yıllarında çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin, milletin gönül tahtında kabul gören, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" ilkesini yerele yansıtarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ‘Üretken Belediyecilik’ misyonunu sahaya yansıtan Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanımız Ali Sülük ve Boğazkale BelediyeBaşkanımız Mesut Ocaklı’yı tebrik eder, takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunarız. Her birinden Rabb'im ayrı ayrı razı olsun.”

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 20:35