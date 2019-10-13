Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca et dönerde 'kanatlı (tavuk) eti tespit edilen işletmeler listesinde adı geçen Paşa İskender Lahmacun'dan açıklama geldi.



Açıklamada, Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü'nün 2018 yılının Mart ayında yaptığı rutin denetimde tavuk döner bıçağı ile et dönerden numune alınması sonucu tutanak tutulduğu, ertesi gün söz konusu tutanağa itiraz edildiği ve usulüne uygun numune verildiği hatırlatıldı. Bu süreçten sonra işletmenin düzenli olarak denetlendiği ve herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediği belirtilen açıklamada, "İşletmemiz mutfağı tüm müşterilerimize açık olup denetimlere ilişkin rapor ve tutanaklar da hem firmamız hem de kurum kayıtlarında bulunmaktadır. İşletmemizi yıpratma amaçlı olarak gerçekleştirilen yayın ve paylaşımlara karşı yasal süreç başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile bildirilir" denildi.

İşte Paşa İskender Lahmacu'ndan yapılan o açıklama;

"Paşa İskender Lahmacun işletmesi olarak 15 yıldan beri aynı adresimizde, aynı kalite ve lezzeti hemşehrilerimize sunmaktayız. 03.09.3018 Tarihinde İl Gıda Tarım Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen rutin denetimde, numune alımı sırasında tavuk döner için kullanılan döner bıçağı ile et döner üzerinden numune verilmiş ve bu sırada gerçekleşen dikkatsizlik ve özensizlik sonucu, "kanatlı (tavuk) eti" tespit edildiğine dair tutanak düzenlenmiştir. Bu işlemin hemen ertesi günü işleme itiraz edilmiş ve işletmemizin müracaatı ile usulüne uygun numune verilmiştir. İşletmemiz anılan tarihten sonra da düzenli olarak denetlenmekte olup herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İşletmemiz mutfağı tüm müşterilerimize açık olup denetimlere ilişkin rapor ve tutanaklar da hem firmamız hem de kurum kayıtlarında bulunmaktadır. İşletmemizi yıpratma amaçlı olarak gerçekleştirilen yayın ve paylaşımlara karşı yasal süreç başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile bildirilir."