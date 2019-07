Patenci gençler pist istiyor

FATİH BATTAR

Çorum’da paten tutkunu gençler, pist istiyor.

Atatürk Anıtı’nı pist olarak kullanan patenciler, kendilerini geliştirmek ve daha güvenli ortamda paten kaymak için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan pist istiyor. Şu anda kullandıkları alanın uygun standartlarda olmaması nedeniyle zaman zaman kazalar yaşandığını belirten patenciler, Başkan Aşgın ile görüşüp, pist talebinde bulunmak istediklerini söyledi.

50 kişilik bir paten grubu olduklarını ve her akşan Atatürk Anıtı’nda kaydıklarını belirten 23 yaşındaki Eren Düzgün, bir pist yeri olmadıklarından dolayı burada kaydıklarını söyledi. Patenci ve kaykaycı grubu olarak her gün çoğaldıklarını ve kaydıkları alanın çok yetersiz olduğunu aktaran Düzgün; “Çorum’da kayabileceğimiz bir alan yok. Biz burada kayan patenci ve kaykaycılar olarak bir aile gibi olduk. Buraya 50 yaşındaki abimiz de geliyor, öğretmenlerimiz de geliyor. 3 yaşındaki çocuklar da geliyor. Her geçen gün büyüyoruz. Çorum’da başka kayacak yerimiz olmadığı için burada toplanıyoruz. Hem alan darlığından hem de yetersizliğinden istediğimiz gibi hareket edemiyoruz ve haliyle yaralanmalar da çok oluyor. Önceki gün bir arkadaşımız burada patenle kayarken çok kötü düştü ve hastaneye kaldırıldı. Biz patenciler olarak Belediye Başkanımızdan bir pist istiyoruz. Eğer Belediye Başkanımız ile görüşebilirsek, talebimizi ileteceğiz.” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 16:03