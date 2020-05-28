Patlama sesi Çorum'u korkuttu!

Samsun’un Vezirköprü İlçesi Çorum İl sınırında meydana gelen ve bölgedeki tüm yerleşim birimlerinde duyulan şiddetli patlama korku yarattı.

Samsun’un Vezirköprü İlçesi Çorum il sınırında meydana gelen büyük patlama korku ve endişeye neden oldu. Patlama bölgedeki tüm yerleşim yerlerinde yoğun olarak duyuldu. Çorum’un Osmancık İlçe merkezi ile Zeytindere bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından patlama nedeniyle polis ve jandarma birimlerine çok sayıda ihbar yapıldı. Sosyal nedyada ise çeşitli teoriler üretildi. Ancak patlamanın Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan eğitim uçuşu için havalanan F-16 uçaklarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Vezirköprü Kaymakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Vezirköprü-Çorum sınırlarında eğitim uçuşu yapan uçakların ses sınırını aşması sonucu sonik patlama gerçekleşti. 5 dakika arayla gerçekleşen ses patlamasında ise herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 23:25