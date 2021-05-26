Paulmark AHL Park AVM’de açıldı

Kadın, erkek, çocuk ve spor giyiminde faaliyet gösteren Paulmark, yeni mağazasını AHL Park AVM’de açtı.

Çorum ve çevre bölgelerden binlerce ziyaretçi ağırlayan AHL Park AVM müşteri portföyünü genişletiyor. Ziyaretçilerine kapsamlı hizmetler sunan, çeşitli ulusal ve uluslararası markaları ağırlayan AHL Park AVM’ye bir yeni mağaza daha katıldı.

Türkiye’de ve yurt dışında birçok mağazası bulunan Paulmark, kadın, erkek, çocuk ve spor giyim ürünlerini satışa sunuyor. AHL Park AVM içerisinde zemin kat ve 1. katta faaliyete başlayan Paulmark, geniş ürün yelpazesi ile herkese hitap ediyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 10:43