Payitaht’ın ünlü oyuncuları Çorum’a geliyor

Çorum Kültür ve Turizm Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hazırlanan 'Fırsata Dönüşen Hayatlar Projesi' öğrencileri Türkiye’nin en sevilen dizilerinden Payitaht Abdülhamit’in sevilen oyuncularıyla bir araya gelecek. Proje kapsamında geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Seka Film Platosundaki dizi setini de ziyaret eden öğrenciler, bu kez dizinin oyuncularıyla Çorum’da bir araya gelecek.

Payitaht Abdülhamit dizisinde Söğütlü Osman karakterini canlandıran Yusuf Aytekin ve Vlademir karakterini canlandıran Kaan Yılmaz’ı Çorum’a davet ettiklerini ve yürüttükleri proje kapsamında öğrencilerle bir araya geleceklerini belirten Fırsata Dönüşen Hayatlar Proje Yürütücüsü Dilek Bilgin, gençlere yönelik önemli etkinlikler düzenlediklerini vurguladı. Bu tür programların gençlerin motivasyonunu artırdığına vurgu yapan Bilgin, sinema, belgesel ve televizyon alanında kendilerini geliştirmek isteyen gençlerimizle yaklaşık 6 aydan beri birlikte çalışıyoruz. Teorik derslerimizden sonra uygulamalı çalışmalarımız oldu. Gençlerimiz senaryo yazdı, kısa film çekti. Baştan sona tüm aşamaları kendileri hayata geçirdi. Şimdi de sinema ve tv alanında üne sahip isimleri gençlerimizle bir araya getiriyoruz.” dedi.

Yusuf Aytekin ve Kaan Yılmaz’ın 22 Ekim Salı günü saat 10.30’da Samsun Yolu üzerinde bulunan 7-8 Hasanpaşa Kahvecisi’nde öğrencilerle bir araya geleceğini ve gençlerin sorularını cevaplandıracağını ifade eden Fırsata Dönüşen Hayatlar Proje Yürütücüsü Dilek Bilgin, programa katılmak isteyen herkesi de etkinliğe davet etti.

Etkinliğin yapılacağı yerin özellikle seçildiğine vurgu yapan Bilgin, ‘’7-8 Hasan Paşa, Sultan Abdulhamit’in en güvendiği isimlerden birisiydi. Çorumlu 7-8 Hasan Paşa’nın ismiyle müsemma 7-8 Hasan Paşa Kahvecisinin Abdulhamit dizi oyuncularını ağırlayacak olması da ayrıca dikkate değer bir durumdur’’ şeklinde konuştu



Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 16:59