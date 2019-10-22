Payitaht’ın ünlü oyuncuları Çorum’da öğrencilerle buluştu

M.BURAK YALÇIN

Çorum Kültür ve Turizm Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Fırsata Dönüşen Hayatlar Projesi öğrencileri Türkiye’nin en sevilen dizilerinden Payitaht Abdülhamit’in sevilen oyuncularıyla buluştu.

Proje kapsamında daha önce dizi setini ziyaret eden öğrenciler bu kez 7-8 Hasanpaşa Kahvecisi’nde Payitaht Abdülhamit dizisinde Söğütlü Osman karakterini canlandıran Yusuf Aytekin ve Vlademir karakterini canlandıran Kaan Yılmaz’la bir araya geldiler.

Söyleşi şeklinde geçen etkinlik öncesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık Abdülhamit’in hayatı hakkında bilgi verdi.

‘TARİHE OLAN İLGİLİ ÇOK SÖNÜKTÜ’

Zekeriya Işık, Türkiye’de tarihe olan ilgi ve alakanın son dönemlere kadar sönük olduğunu belirterek, “Sanat dünyasında da tarihe ilgi çok azdı. Çok ilgi duyulan bir şey değildi ama TRT iki tane diziyle tüm bu insicamı kendisine çevirdi. Birisi Diriliş Ertuğrul diğeri de Payitaht Abdülhamit dizisi” dedi.

’33 YIL TAHTTA KALMASINA

RAĞMEN İSMİ ZİKREDİLMİYORDU’

Bundan 20, 30 yıl önce Abdülhamit’e Kızıl sultan denildiğini de hatırlatan Işık, Payitaht Abdülhamit dizisinin bu mahcubiyete son verdiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Bundan 20-30 yıl önce Abdülhamit’i Kızıl Sultan diye damgalanan, her türlü hakarete maruz kalan hatta resmi tarih kitaplarında bile neredeyse 33 yıl tahta kalmış sultanın isminin zikredilmeden geçildiği yerler oldu. Payitaht Abdülhamit dizisi bu mahcubiyete son verdi.

Modern Türkiye Cumhuriyeti varsa bunun içerisinden 2. Mahmud’u, Tanzimat’ı hele de Abdülhamit’i çıkartarak Cumhuriyete ulaşamazsınız. Cumhuriyeti kuran kadro Osmanlının generalleridir. Osmanlı okullarında okumuş olan tıbbiyelilerdir, mülkiyelilerdir. Hiç kimsenin Türk tarihini 1923 öncesi ve sonrası diyerek bölmeye hakkı yoktur.”

‘SİYONİZM’İN BAŞ DÜŞMANIYDI’

Abdülhamit’in Siyonizm ve emperyalizmin baş düşmanı olduğunu da söyleyen Işık, “Abdülhamit Han sadece Türk milletine değil İslam coğrafyasına emperyalizme karşı nasıl mücadele edilebileceğini göstermiştir. Büyük bir bürokrasi, siyasi ordusuyla, zekasıyla icra ederek göstermiştir. Kudüs’te Osmanlı adına 10 eser varsa 7’si Abdülhamit dönemine ait. O emperyalizminde, Siyonizm’inde baş düşmanıdır” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER SORDU ÜNLÜ

OYUNCULAR CEVAPLADI

Oyuncu Yusuf Aytekin ile Kaan Yılmaz’da etkinlikte hem oynadıkları karakterleri hakkında bilgi verdiler hem de gençlerin sorunlarını cevapladılar.

Etkinlik sonunda ünlü oyunculara plaket ve hediyeler takdim edildi.