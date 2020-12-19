Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi Caddesinde paylaşımlı bisiklet yolu uygulamasını başlatacaklarını söyledi.

Çöplü, Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile birlikte cadde esnafını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını, hem esnafı mağdur etmemek hem de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla böyle bir çalışmayı hayata geçireceklerini ifade etti.

Esnaf dostu belediyecilik anlayışının bir gereği olarak yaptıkları çalışmaları esnafla istişareli bir şekilde hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “ÇORBİS projemiz hayata geçtiği ilk günden itibaren yoğun bir ilgi gördü. Şu an 10 binin üzerinde abonesi bulunan bir sistem haline geldi. Esnafımızla yaptığımız istişareler sonucu Gazi Caddesinde paylaşımlı bisiklet yolu uygulamasını hayata geçireceğiz. Geçen hafta deneme amaçlı olarak dubalarla ayrıştırdığımız bisiklet yolu uygulamamızda elde ettiğimiz veriler, uygulamanın cadde esnafımızın iş akışına etkisinin anlaşılması bakımından kifayet etmiştir. Esnafımızın geçici park ısrarının ceplerle karşılamanın mümkün olmadığının görülmesi üzerine paylaşımlı bisiklet yolu uygulamamızı devam ettireceğiz.” dedi.

Çöplü, esnafın isteği doğrultusunda Gazi ve İnönü caddelerinde 15 dakikaya kadar araç parklarının ücretsiz olacağını, daha fazla süreli park etmenin ise ücretlendirileceğini sözlerine ekledi.

Yeni açılan her yolda bisiklet yolları olacak

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum’u bisiklet kenti haline getirmek için yeni bisiklet yolları açmaya devam edeceklerini söyledi. Açılan bu yeni bisiklet yollarında kent estetiği bakımından daha dekoratif malzemelerin kullanılacağını vurgulayan Çöplü, “Yeni açtığımız tüm yollarda bisiklet yolları da olacak. Yeni bisiklet yollarımız daha modern görünümlü olacak.” diye konuştu.

