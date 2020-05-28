Pazar esnafına yeni kimlik ve önlük

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile esnafları ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Bahabey Caddesi esnafını ziyaret ederek hayırlı bol kazançlar dilediler.

Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, daha sonra Cumartesi pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafına yeni kimlik kartları ve önlüklerini verdiler. Ziyaretlere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ta katıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 18:55