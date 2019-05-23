PAZAR FİLESİ

ÖYKÜ ÖZTEN

Çarşamba Pazarı'nda güneşli havada alışveriş hareketliliği yaşandı.

Evinin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar dün sabahın erken saatlerinden itibaren pazarın yolunu tuttu.

Ekonomik gelişmeler nedeniyle satışlarda dalgalanma yaşandığını belirten esnaf, ilerleyen günlerde hareketliliğin daha da artması temennisinde bulundular.

ÜRÜN FİYATI (kg)

Marul : 3,5 TL

Maydanoz : 1 TL

Ispanak : 5 TL

Limon : 6 TL

Salatalık : 2 TL

Patlıcan : 5 TL

Fasulye : 7 TL

Domates : 3,5 TL

Biber : 7 TL

Çilek : 8 TL

Erik : 8 TL

Çağla : 8 TL

Nektari : 8 TL

Kayısı : 8 TL

Kiraz : 8 TL

Şeftali : 8 TL

Yeni Dünya : 8 TL

Muz : 10 TL

Sarımsak : 15 TL

Mantar : 8 TL

Elma : 1,5 TL

Ananas : 5 TL

Patates : 2,5 TL

Soğan : 3,5 TL

Havuç : 6 TL

Karpuz : 3 TL

Yumurta : 11 TL