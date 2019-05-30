PAZAR FİLESİ

Çarşamba Pazarı'nda güneşli havada alışveriş hareketliliği yaşandı.

PAZAR FİLESİ

ÖYKÜ ÖZTEN
Çarşamba Pazarı'nda güneşli havada alışveriş hareketliliği yaşandı.

Evinin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar dün sabahın erken saatlerinden itibaren pazarın yolunu tuttu. 

Ekonomik gelişmeler nedeniyle satışlarda dalgalanma yaşandığını belirten esnaf, ilerleyen günlerde hareketliliğin daha da artması temennisinde bulundular.

ÜRÜN    FİYATI (kg)
Marul    : 1,5 TL
Maydanoz    : 1 TL
Yeşil Soğan    : 1 TL
Ispanak    : 4 TL
Limon    : 5 TL
Salatalık    : 4 TL
Patlıcan    : 5 TL
Fasulye    : 7 TL
Biber    :7 TL
Domates    : 3 TL
Dolma Biber    : 2 TL
Erik    : 5 TL
Elma    : 2,5 TL
Çilek    : 5 TL
Çağla    : 5 TL
Nektari    : 6 TL
Şeftali    : 6 TL
Kayısı    : 6 TL
Sarımsak    : 12 TL
Mantar    : 9 TL
Ananas    : 5 TL
Soğan    : 2,5 TL
Patates    : 2 TL
Karpuz    :2,5 TL
Kavun    : 2,5 TL
Yumurta    : 10 TL

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akgönül Grup’tan iftar
Akgönül Grup’tan iftar
  1. GÜNCEL