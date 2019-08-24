Pazarcı esnafına Halil İbrahim bereketi diledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gittiği Cumartesi Pazarı’nda vatandaşlar ve pazarcı esnafı tarafından yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi Pazarı’nı gezerek hem vatandaşların ve pazarcı esnafının talep ve şikayetlerini dinledi hem de ilk fırsatta pazar yerinin üzerinin kapatılacağının müjdesini verdi.

Başkan Aşgın’a pazar ziyaretinde Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı, bazı Belediye Meclis üyeleri, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Oda Genel Sekreteri Yılmaz Çamlıbel ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe eşlik etti.

Vatandaşlar ve pazarcı esnafı tarafından sıcak ilgiyle karşılanan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pazar yerinin pazar esnafı ile halka daha huzurlu ve ferah bir ortamda alışveriş yapabilme imkanına kavuşması için üzerinin kapatılacağını söyledi.

Aşgın, gerek pazarcı esnafının daha iyi koşullarda vatandaşlara hizmet vermesi gerekse vatandaşların daha hijyenik ve daha konforlu ortamda alışveriş yapabilmeleri adına bu çalışmayı belediyenin imkanları doğrultusunda ilk fırsatta gerçekleştireceklerini kaydetti.

Pazarcı esnafının ve vatandaşların şikayetlerini de dinleyerek, Özel Kalem Müdürü’ne not aldıran Başkan Aşgın, karşılıklı anlayış, iyi niyet ve birlikte hareket edildiği sürece tüm sorunların üstesinden geleceklerini dile getirdi.

Pazar ziyareti sırasında özellikle kendi ürünlerini üreten pazarcı esnafıyla daha da yakından ilgilenen Aşgın, organik ürün üreticilerine Halil İbrahim bereketi dileyerek, bereketli bol kazançlar nasip etti. Pazar yerinde tezgahın başına geçerek satış da yapan Başkan Aşgın ayrıca kendisine ikram edilen meyvelerden de tattı.

Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ise, pazarcı esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek, kendisine pazarcı esnafının istek ve taleplerini içeren bir dosya takdim etti. Bu arada pazarda sebze ve meyve fiyatlarının çok uygun olduğu da gözlendi.