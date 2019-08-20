Pazarcı esnafıyla istişare

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sebzeci ve pazarcı esnafı ile biraraya geldi. Toplantıda Pazar alanlarında yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapan Başkan Aşgın, “Pazarcı kardeşlerimizin sorunlarını ve pazarlarımızda hizmet kalitesini ve hemşehrilerimizin memnuniyetini artırmak için atacağımız adımları birlikte değerlendirdik” dedi. (Haber Merkezi)