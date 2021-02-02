Pazarda fahiş fiyat denetimi

FATİH BATTAR

Çorum’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ürünlerdeki fahiş fiyat artışına dikkat çekmesi üzerine Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Çorum Belediyesi Zabıta ekibinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu.

Oluşturulan kurulun ardından komisyon üyeleri, marketlerdeki fahiş fiyat denetiminin ardından dün de pandemi nedeniyle Cumartesi Pazarı’nda kurulan Salı Pazarı’nda meyve ve sebzedeki fiyat artışını denetledi.

Denetimlerde malın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki orantısız ve afaki artış olup olmadığı incelendi. 2020 yılında komisyon tarafından 764 firmada 1700 ürün denetlenirken, 7 adet firmanın haksız fiyat artışı sebebiyle bakanlığa bildirildiği açıklandı.

‘ESNAFIMIZ 3. LİRADAN ALDIĞI ÜRÜNÜ 3.5 LİRAYA SATIYOR’

Denetimle ilgili bir açıklama yapan Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz; “Yapılan denetimlerde pazarcı esnafımızın 3 liradan aldığı ürünü 3.5 liraya, 4 liraya aldığı ürünü de 5 liraya sattığını gördük. Yani esnafımız kar değil, neredeyse zararına satmaya çalışıyor. Son zamanlarda ürünlerde fahiş fiyat artışı olduğu söyleniyor ama bu artışı esnafımızın yapmadığını bugünkü denetimde de açıkça gördük. Esnafımız pandemiden dolayı da zor durumda. İnşallah bu pandemi belası bir an önce atlatırız.” ifadelerini kullandı.

‘FAHİŞ FİYATI ESNAFIMIZ YAPMIYOR’

Pazarda alışveriş yapan bir teyze de meyve sebze fiyatlarında geçtiğimiz aylara oranla zam olduğunu ancak bu zamda esnafın bi karının olmadığını söyledi.

Pandemiden dolayı insanların zaten çok zor durumda olduğunu ifade eden yaşlı teyze, fahiş fiyatları artıranın esnaf olmadığını düşündüklerini kaydetti.