Pazarda fiyatlar düşüyor

Sebze pazarlarında hem esnafın hem de vatandaşın yüzü gülüyor. Sebze ve meyve fiyatlarında bayram havası eserken, yaz ayının gelmesiyle birlikte renklenen tezgahlar kadar fiyatların uygunluğu ve vatandaşın ilgisi de pazarcı esnafını mutlu ediyor.

Öte yandan güneşli havayı fırsat bilen Cumartesi Pazarı semt sakinleri pazara akın ederken, pazarcılar ise yaşanan bu yoğunluktan memnun oldu. Pazarda meyveden sebzeye kadar birçok üründe fiyatlarında düşüşler olduğu gözlendi. Tezgahlardaki etiket fiyatları vatandaşın yüzünü güldürdü.

Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, özellikle domates, soğan ve patates fiyatlarında oldukça düşüş yaşandığını ifade ederek, tüm Çorum halkından alışverişlerini pazardan yapmalarını istedi.

Yılmaz, pazarcı esnafına hayırlı ve bol kazanç dilerken, Ramazan Bayramlarını da şimdiden kutladı.

(Haber Merkezi)