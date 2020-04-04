Pazarda maske ve yaş denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni tedbirler kapsamında pazarlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bugün Cumartesi Pazarı'nda emniyet ekipleri hem maske hem de 20 yaş ve 65 yaş denetimi yaptı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında emniyet ekipleri pazar yerlerini denetleyerek hem sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşları uyardı hem de vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Uyarılara rağmen yasağa uymamak da direnen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 19:43